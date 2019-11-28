中國國務院參事：經濟下行壓力大　建議明年GDP目標定為6%

中國國務院參事室特約研究員姚景源建議，中國經濟下行壓力仍大，2020年中國國內生產總值(GDP)目標仍應定在6%左右，赤字率目標提升至3%，降息降準仍有空間。

《路透》周三（27日）報道，姚景源在北京的一個新聞茶座上指出，中國經濟現在面臨的問題概括起來就是「一上一下」，經濟增速向下，CPI向上，而CPI向上主要是受豬肉價格推動，是結構型物價上漲，是豬肉問題，不是貨幣問題，即使2020年財政赤字率提升至3%，貨幣政策降息降準，也不會大幅推升CPI。

投行高盛近期預料2020年中國GDP增長只有5.8%。（新華社）

「從2019年的GDP走勢看，一路向下，經濟下行壓力較大，中國經濟經過30多年的發展，現在沒有必要刻意追求高速度，但是沒有一定的速度也不行。目前重要的是穩住下行趨勢。只要就業、物價穩定，即使GDP破6也無妨。」姚景源稱。

他認為，2020年是一個重要時期，距離「兩個一百年的目標」中第一個百年越來越近，即2020年實現全面建成小康社會，所以保持國民經濟平穩運行是勢在必行的，財政和貨幣政策仍大有空間。

受PPI降幅擴大、生產銷售放緩等影響，中國最新公布的10月規模以上工業企業利潤按年下降9.9%,降幅續擴至2019年2月以來最大；不過分析人士指出，結合高頻數據看，工業增加值下行之勢難以持續，隨着逆周期政策逐步落地發力，需求將緩慢回升，工業企業產成品庫存增速續降已釋放了積極信號。