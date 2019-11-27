中國入境游收入將突破1300億美元　亞洲市場佔六成以上

中國旅遊研究院發佈的最新報告，2019年中國入境旅遊市場將繼續保持小幅上升，旅遊收入有望突破1,300億美元。

中國入境游規模位居全球第四。（VCG）

中國旅遊研究院入境旅遊課題組報告人劉祥豔表示，目前亞洲市場佔外國人入境市場的比重穩定在60%以上，其次是歐洲和北美。印度和德國是中國典型入境游潛力客源市場，印度近幾年以來經濟增長有較高增速，再加上有較大的人口基數，印度來華來華旅遊的增長潛力可觀。

在中國國內發展入境游政策方面，劉祥豔表示，目前來華簽證政策不斷放寬，中國對17個國家的持普通護照的公民實施免簽入境，海南省的入境旅遊免籤政策進一步放寬，郵輪團體遊客實行15天入境免籤政策，未來郵輪免籤政策試點有望進一步擴展。

去年中國接待旅客達1.4億人次

報告指出，自2015年之後入境遊開始轉向正增長，2018年，中國接待入境遊客1.41億人次，按年增長1.2%，入境旅遊收入達到1,271億美元，按年增長3%。初步預計2019年入境遊人數將保持增長，入境旅遊收入有望突破1,300億美元。

報告顯示，入境遊客具有較高的滿意度和忠誠度。入境遊客認為來華旅遊物有所值。對入境遊客的問卷調查顯示，入境遊客普遍認為來華旅遊價格較為合理，性價比較高。調查顯示，過去兩年來過中國的外國遊客中，42%表示未來一年將再次來華旅遊，外國遊客的重訪率較高。

根據UNWTO最新公布的數據，2018年，中國入境旅遊接待規模位居全球第四，排在法國、西班牙和美國之後。