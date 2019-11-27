《路透》：美國調查施壓　字節跳動旗下TikTok與內地業務分隔

據多位知情人士指出，中國科技企業字節跳動已加緊將旗下社交視頻產品TikTok，與其他中國業務分隔。目前美國國家安全當局，正在調查TikTok對客戶個人信息的保護情況。

《路透》今日報道，消息人士稱，字節跳動正在設法提供證據讓美國外資審議委員會（CFIUS）確信，TikTok所持有的個人信息安全儲存在美國，不會被中國當局取得。TikTok在美國青少年中極受歡迎。

《路透》本月稍早報道，CFIUS對字節跳動於2017年，以10億美元收購美國社交媒體應用程序Musical.ly一事展開國家安全審查。這筆收購案為TikTok的高速成長奠定基礎。CFIUS負責審查收購方為外國投資者的交易，以發現潛在的國家安全風險。

字節跳動對調查案的應對，是對中國企業在美國經營涉及個人信息業務能力的一次重要考驗。美國總統特朗普（Donald Trump）對中國發起貿易戰，已加深雙方的猜忌。

2019年5月5日，字节跳动在第二届数字中国建设成果展览会上的展台，吸引参观者排队体验。（視覺中國）

據消息人士透露，字節跳動在CFIUS審查之前，從10月起就已開始在業務上與TikTok進行切分，因為公司要求部分員工專門負責TikTok的工作。

消息人士稱，公司在2019年第三季度已將TikTok的產品和業務開發、市場營銷以及法律團隊與中國社交媒體平台抖音分離。消息人士在討論公司內部安排時要求匿名。

消息人士補充說，公司在2019年夏季還聘請外部諮詢公司檢查所存儲個人數據的完整性。公司表示，美國用戶數據完全存儲在美國，備份在新加坡，此外中國政府對TikTok的內容並無管轄權。據消息人士指出，在CFIUS進行了解後，TikTok做出新的努力，在加州山景城（Mountain View）成立一個團隊，負責數據管理的監督。消息人士說，這個團隊將決定駐中國的工程師是否有存取數據庫的權限，並監督他們的行為。據消息人士表示，TikTok也將聘僱更多美國工程師，以減少對駐中國員工的依賴。