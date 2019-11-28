李克強簽批重要通知　鼓勵透過金融工具籌措項目資金

中國國務院發佈加強固定資產投資項目資本金管理的通知，其中指出對基礎設施領域和國家鼓勵發展的行業，可依法依規籌措投資項目資本金。

《新華社》昨日（27日）報道，中國國務院總理李克強簽批，國務院日前印發《關於加強固定資產投資項目資本金管理的通知》（《通知》）。

《通知》指出，對固定資產投資項目實行資本金制度，合理確定並適時調整資本金比例，是促進有效投資、防範風險的重要政策工具，是深化投融資體制改革、優化投資供給結構的重要手段。《通知》就加強投資項目資本金管理工作提出四個方面政策措施。

一是進一步完善投資項目資本金制度。明確投資項目資本金制度的適用範圍和性質，分類實施投資項目資本金核算管理，按照投資項目性質，規範確定資本金比例。

中國對基礎設施建設投資力度較大。（新華社）

二是適當調整基礎設施項目最低資本金比例。港口、沿海及內河航運項目，項目最低資本金比例由25%調整為20%。機場項目最低資本金比例維持25%不變，其他基礎設施項目維持20%不變。其中，公路（含政府收費公路）、鐵路、城建、物流、生態環保、社會民生等領域的補短板基礎設施項目，在投資回報機制明確、收益可靠、風險可控的前提下，可以適當降低項目最低資本金比例，但下調不得超過5個百分點。

三是鼓勵依法依規籌措重大投資項目資本金。對基礎設施領域和國家鼓勵發展的行業，鼓勵項目法人和項目投資方通過發行權益型、股權類金融工具，籌措不超過50%比例的項目資本金。地方各級政府及其有關部門可統籌使用本級預算資金、上級補助資金等各類財政資金籌集項目資本金，可按有關規定將政府專項債券作為符合條件的重大項目資本金。

四是嚴格規範管理，加強風險防範。項目借貸資金和不符合國家規定的股東借款、「名股實債」等資金，不得作為投資項目資本金。籌措投資項目資本金，不得違規增加地方政府隱性債務，不得違反國家關於國有企業資產負債率相關要求。不得拖欠工程款。金融機構在認定投資項目資本金時，應嚴格區分投資項目與項目投資方，對資本金的真實性、合規性和投資收益、貸款風險進行全面審查。