中證監主席易會滿：資本市場監管工作　須敬畏風險　堅持底線思維

中國證監會主席易會滿發文指出，做資本市場監管工作，必須敬畏風險，堅持底線思維，強化資本市場監管人民性。

中國證監會網站指出，中國證監會主席易會滿在《旗幟》雜誌發表署名文章，指出資本市場作為現代市場經濟的重要組成，「牽一髮而動全身」，在建設富強民主文明和諧美麗社會主義現代化強國的新征程中必將發揮更加重要的推動作用。

文章指出，證監會系統踐行中共的初心和使命，落實「為民服務解難題」的要求，關鍵是在監管工作中踐行以人民為中心的理念，想投資者之所想，慮投資者之所憂，解投資者之所難。強化監管人民性，必須牢牢堅持核心監管目標。一是保護投資者特別是中小投資者合法權益。二是努力提升資本市場的透明度和效率。三是牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

文章稱，強化監管人民性，必須牢牢堅持重要監管原則。一是堅持市場化的原則，充分尊重市場規律。二是堅持依法監管的原則，切實推進依法治市。三是讓市場有穩定預期。強化監管人民性，必須在優化監管方式、提升監管效能上下功夫。要着力構建高效協同的資本市場監管體系，推進監管流程再造，解決好監管協調不暢、監管宂餘與監管真空並存等問題。要強化分類監管，聚焦重點業務、重點機構和重要風險點，實施差異化監管。