第四次經濟普查：中國私營企業數量佔比達84.1%

中國國家統計局發佈的第四次全國經濟普查報告顯示，2018年末，全國私營企業1,561.4萬個，比2013年末增加1,001萬個，增長178.6%，佔全部企業法人單位的比重由68.3%，提高到84.1%。

報告顯示，2018年末，全國共有國有控股企業24.2萬個，比2013年末增加2.4萬個，增長10.9%。國有控股企業數量僅佔全部企業的1.3%，但從業人員佔全部企業的15.7%，仍然是國民經濟發展的中堅力量。

第三產業法人單位佔比穩步提高。報告顯示，2018年末，從事第三產業的法人單位數量為1,716.1萬個，佔全部單位的78.8%，比2013年末提高4.1個百分點。第三產業法人單位從業人員為21,067.7萬人，佔全部單位從業人員的55%，比2013年末提高9.1個百分點。

新興行業單位數量較快增長。報告顯示，絕大多數行業單位數量均比2013年末有不同幅度的增長，但增速出現明顯分化。增速較高的有信息傳輸、軟件和信息技術服務業，建築業，科學研究和技術服務業，租賃和商務服務業等。採礦業是單位數量唯一減少的行業，5年間減少了1.9萬個，下降了21.2%。

報告還顯示，2018年末，全國共有機關、事業法人107.5萬個，比2013年末增加3.8萬個，佔全部法人單位的比重從9.6%下降到4.9%。