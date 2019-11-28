美國國會議員：蘋果借隱私保護為名行壟斷之實

最近幾年，蘋果的隱私保護問題因為幾起數據收集醜聞而受到關注。蘋果目前已經把加強隱私保護政策作為優先工作，但有聲音質疑這是壟斷。

蘋果近期對iOS 13進行升級，提供了一系列新的隱私和安全功能。然而美國國會議員指控稱，蘋果藉機從事不利於市場競爭的活動。

《華盛頓郵報》報道稱，眾議院司法反壟斷子委員會主席、羅德島州眾議員大衛·西西林（David Cicilline）表示，他對蘋果的行為「越來越感到擔憂」。「如果沒有強有力的隱私法，那麼平台就會利用事實上私人監管者的角色，做出有利於自己的決定。這種風險越來越大。」

蘋果手機依然很受投資者青睞。（VCG）

蘋果的新功能包括，讓用戶可以控制谷歌地圖等應用何時使用跟蹤和定位服務，以及防止WhatsApp和Facebook等應用在不活躍時跟蹤用戶數據。這些功能受到隱私保護組織的讚揚。

然而，對硅谷科技巨頭進行反壟斷調查的美國政界人士警告稱，他們擔心蘋果借隱私保護為名從事「壟斷活動」。

從歷史上看，應用程序製造商可以要求用戶允許跟蹤他們的位置，即使他們不使用該應用程序。這對於追蹤用戶將車停在哪裏或者他們可能丟失了與手機配對設備等服務很有幫助。但在新的更新中，應用程序製造商不再可以在首次安裝應用程序時要求這種功能，這對追蹤錢包和鑰匙設備的製造商Tile等競爭對手來說可能是個毀滅性打擊。

相比之下，蘋果卻能夠始終跟蹤iPhone用戶的位置，用戶不能輕鬆退出該選項，除非他們深入到蘋果錯綜複雜的設置菜單中。2019年8月，許多開發者聯名致信蘋果首席執行官蒂姆·庫克（Tim Cook），批評這家科技巨頭的監管規定，稱這些規定等同於危險的「雙重標準」，對他們的集體業務產生負面影響。批評蘋果新政策的人士大聲疾呼，稱這些限制等同於反競爭行為。