10月中國樓價下跌城市數目達35個　創55個月新高

中國國家統計局數據顯示，中國10月份房價下跌城市數量已創出55個月新高，其中，廣州掛牌價跌15%，北京跌近5%。

《證券時報》報道，數據顯示，10月份70個大中城市中，二手房房價下降的城市達到35個，佔到一半。這意味着，10月份房價下跌城市數量已創出55個月新高。上次出現這種情況，還是上一輪調控的至暗時刻：2015年3月份，當時有48個城市二手房價格下跌，此後的4月有34個城市下調，5月份28個城市下調，6月份20個城市下調。

中國房地產調控仍然從緊，圖為2017年4月貴州貴陽的一處商品房小區。（新華社）

而中國社科院財經戰略研究院今日發佈的11月《中國住房市場發展月度分析報告》（以下簡稱《報告》）預測，2020年重點城市住房市場總體先抑後穩，房價有望實現軟着陸。根據監測模型及專家評價，《報告》提出了參考性預警預報。其中，房價可能一般性上漲的預警城市有：深圳、東莞、珠海、惠州、蘇州、南通、無錫、寧波；房價可能一般性下跌的預警城市有：北京、天津、廊坊、保定、張家口、滄州、青島、濟南、煙台、威海。既沒有較快上漲、大漲的預警城市，也沒有較快下跌、大跌的預警城市。

廣州成為四大一線城市跌幅最大的城市，上海和北京也出現下跌。其中，北京二手房掛牌均價從一年前的64,166元（人民幣‧下同）跌至61,302元，跌幅超4%；上海從52,991元跌至51,228元，跌幅超過3%。