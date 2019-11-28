畢馬威︰中國經濟增長速度27年來最慢　料中央政府加強逆周期措施

全球著名會計師事務所畢馬威中國發表2019年第四季《中國經濟觀察》，指第三季度中國經濟增速進一步放緩，國內生產總值（GDP）實際增速為6%，按季下跌0.2個百分點，創下1992年以來新低。

《經濟日報》報道，報告預期，中國政府將通過更加積極的財政政策和貨幣政策，加強逆周期調節措施，穩定經濟增長。

中國以往以房地產作為支柱產業的思路需要改變了。（Reuters）

內需消費繼續成為經濟增長引擎，在2019年首三季度，最終消費支出貢獻經濟增長3.8個百分點；工業增長續受壓，2019年首三季度工業增長5.6%，較2018年全年下滑0.6個百分點；出口方面，中國前三季度對美出口下降10.7%，為自2009年以來最低水平。

畢馬威指出，受全球經濟增長持續放緩、貿易摩擦等因素影響，中國第四季度經濟增長依然面臨很大壓力。政府採取了一系列逆周期調節措施，確保經濟保持平穩增長，包括8月進行了貸款市場報價利率（LPR）改革。

報告中特別提到，中國地方政府債務問題和未來基建投資走勢。隨着國家房地產政策收緊導致土地出讓收入下降、對非標的融資監管不斷加強，基建投資資金來源正面臨較大下行壓力；而地方政府專項債對基建投資的作用則日益提升。