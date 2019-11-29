阿里港股周四再漲5.6%　市值逾4.3億元　在A股和港股已無對手

阿里巴巴在港交所上市三天連續上漲，其在香港股價已經超越了美股股價。阿里巴巴能否及何時納入港股通，尚無準確定論。

《21世紀經濟報道》昨日（28日）報道，阿里巴巴港股上市第三天，升幅達5.59%。至此，該公司股價已經較為上市首日收市價187元，累計升幅9.09%，總市值達到43,629億元。

按照匯率計算，折合39,170.12億元人民幣，如此規模在A股、港股是找不到對手了。這相當於2.65間貴州茅台（上海﹕600519）、4.24間招商銀行（上海﹕600036）（3968），以及接近11間格力電器（深圳﹕000651）。截至11月28日收盤，A股總市值居首的工商銀行尚不過20,814.13億元人民幣，同日港股市值排名第二、三位的微軟和騰訊，亦不過38,144億元、32,287億元。

股市上的成功，讓阿里巴巴的全球化佈局中有了更好的支撐。（VCG）

截至11月28日，阿里巴巴美股總市值為5,368.62億美元，位居全部上市美股（不含OTC）市值排名的第6位，距Facebook僅有391億美元的差距。

11月27日晚，恒指公司宣布，由於阿里巴巴符合恒生綜合指數的快速納入指數規則要求，阿里巴巴將被納入恒生綜合指數，除此之外，其還將被納入恒生綜合行業指數（科技資訊業），恒生綜合大型股指數以及恒生綜合大中型股指數以及恒生互聯網科技業指數，該決定於2019年12月9日生效。

市場高度關注阿里巴巴能否及何時納入港股通。11月28日港交所對《中國證券報》表示，目前第二上市的不同投票權架構公司股票暫未納入港股通股票範圍，未來期待與有關方面就此進行協商。

分析指出，香港的國際化地位，將使得阿里巴巴在亞洲範圍內，得到更多吸納資金的機會。對於阿里巴巴來說，全球化的投入仍然處於「點燃」火種的階段，距離真正創造收益，還有相當長的時間。為此，在技術投入、基礎建設上還需要大量資源的投入。