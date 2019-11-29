美國零售商忍痛承受關税成本　咬緊牙關迎黑色星期五

分析人士指出，美國大型零售商基本採取了自己承擔關税增加成本的做法，避免因價格上漲而失去消費者。

綜合媒體報道，在感恩節假期來臨之前，美國有線電視新聞網預警稱, 對於一些掙扎中的實體零售商，2019年的黑色星期五不僅僅是年末銷售季的「發令槍」，更是提升業績的關鍵時刻。

2019年9月1日，美國政府對許多中國輸美國商品加徵15%關税，此舉影響到大多數美國零售商。如美國全面實施加徵關税計劃，沃爾瑪第四季度銷售商品的成本將增加大約1,900萬美元。

「黑五星期五」實體店折扣誘人，吸引大量消費者。（VCG）

《紐約時報》11月27日報道稱，受貿易戰影響，美國七大主要零售商的電子產品售價普遍略高於2018年同期水平。牛津經濟分析顯示，除沃爾瑪外，美國各大零售商的息税前利潤自2018年10月來下降6.7%，達到2010年以來的最低水平。一家跟蹤中美市場價格變化的電商平台負責人表示：「現在誰也不想掃了消費者的興，破壞即將開始的聖誕購物季，所以大家都儘可能避免把關税影響傳遞給消費者。」

值得關注的是，美國的「黑五星期五」正在增添越來越多的中國元素。

《彭博》報道稱，美國電商巨頭亞馬遜將聯手中國電商拼多多進行「黑色星期五」促銷。亞馬遜在聲明中表示，其在拼多多開設的「快閃店」 從11月28日開始為期三天的促銷活動，為中國消費者提供約1,000種外國品牌商品。