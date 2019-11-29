【收市總結】港股11月最後1個交易日挫近550點　藥股紛紛下瀉

撰文：張偉倫
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今日為11月最後1個交易日，港股大跌逾500點收市，並曾回落至26300點邊緣。其中醫藥股表現相當疲弱，石藥集團（1093）跌幅更接近1成。
恒生指數收市報26346點，跌547點；國企指數收市報10301點，跌260點，成交額為894.64億元。
中生製藥挫5%
醫藥股續成為投資者沽貨對象，石藥收市報17.82元，跌9.7%，中國生物製藥（1177）跌4.9%，收市報10.1元，綠葉製藥（2186）跌6.4%，收市報5.75元，藥明生物（2269）跌2.5%，收市報88.45元，歌禮製藥（1672）跌2.6%，收市報3.33元。
中資電訊股今日亦低收，中國聯通（0762）跌2.9%，收市報6.7元，中國移動（0941）失守60元，收市報59元，跌2.2%，中國電信（0728）跌2.3%，收市報2.96元。
內銀股亦悉數低收，工商銀行（1398）跌2.8%，收市報5.58元，建設銀行（0939）收市報6.23元，跌2.6%，交通銀行（3328）跌2.7%，收市報5.14元。
阿里巴巴終止連日升勢
至於上市第4日的阿里巴巴（9988），收市報198.4元，跌2.7%，美團點評（3690）跌3.1%，收市報103.2元，騰訊控股（0700）跌1.8%，收市報331.4元。
地產股亦普遍低收，新鴻基地產（0016）收市報113.9元，跌0.7%，信和置業（0083）跌1%，收市報11.74元。