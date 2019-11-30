王健林大動作不斷：繼續加碼投資中國東北

消息稱，萬達集團掌門人王健林要進一步做大影視業務了。將繼續加碼投資東北。

《中國基金報》報道，11月27日晚，萬達集團董事長王健林一行赴吉林省洽談影視產業鏈項目合作，萬達將在長春市投資建設影視產業鏈項目。而就在近期，有消息顯示，王思聰擔任董事長的「香蕉影業」買下了日本小說《為了N》的版權，該作品將被改編成國產電影。

11月27日晚，吉林省委書記巴音朝魯，省委副書記、省長景俊海在長春會見了大連萬達集團董事長王健林一行。據悉，王健林此行的目的是洽談影視產業鏈項目合作，萬達將在長春市投資建設影視產業鏈項目。

2015年09月23日，萬達集團董事長王健林出席成都萬達文化旅遊城（簡稱成都萬達城）舉行了展示中心開放暨項目建設啟動儀式。（VCG）

王健林稱，萬達集團將把促進吉林電影文化事業振興作為重要抓手，深入推進在吉林項目建設進度，大力培育發展影視全產業鏈，全力推動吉林全面振興全方位振興。

事實上，此前據觀點地產新媒體報道，8月6日，萬達與長春市政府簽訂戰略合作協議，決定投資1,000億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元）的影視文旅項目，該項目將於9月份開工建設。

2017年，萬達集團被曝面臨高額債務，此後王健林開始「賣賣賣」， 不論是萬達百貨、海外地產項目、文旅項目還是百年人壽項目，萬達都在脱手找「接盤俠」。目前萬達業務收縮後剩餘4個板塊：萬達商管、萬達金融、萬達電影、萬達體育。