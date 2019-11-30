渣打再發聲明　稱無發現有客戶資料外洩

早前有報道指出，有渣打的分行經理洩露客戶資料。繼早前發出聲明後，渣打今日再次發聲明，指出經過全面內部調查，並由德勤諮詢（香港）覆核結果後得出總結，直言相關指控並無任何根據，又指出近日在社交媒體上的流言亦與事實不符。

該內部調查由銀行的獨立調查部門進行。調查審視銀行客戶資料系統﹑通訊（包括電郵）﹑閉路電視及其他監控系統，亦會見相關員工了解事件，並無發現任何證據顯示資料外洩。

鑑於事件的嚴重性，渣打委任德勤以保密及獨立方式，在過程中覆核該行調查部門的調查方法及結論，為該行調查的客觀性及嚴謹性提供進一步保證。德勤以並法證調查經驗，參考全球調查方法及框架，以及業內模範調查方法，認為相關調查及結論合理穩妥。

已通知金管局並交待調查結果

該行指出，由於報告內載有個人資料及與銀行內部系統相關資訊，所以未有提供更多細節，以保障客戶及資料免被不當使用。該行又指出，已主動通知會金管局及其他相關監管機構，並交待調查結果。

渣打指出，理解公眾過去數月對事件關注，及感謝客戶的體諒及支持，冀該聲明能釋除公眾疑慮。

在今年10月初時，有網上流傳渣打青衣城分行有一名女經理，以職權盜用其他同事賬號，登入銀行系統調查客戶資料，再交予任職警察的家屬。其他渣打透過更新Facebook帖文，交代調查結果，指出並無發現有客戶資料外洩。其後網上再流傳，指出內部調查由渣打2名退休員工進行，渣打在本周三發聲明否認，並在今日再發出聲明。