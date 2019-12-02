非洲糧倉津巴布韋現陷糧食危機　原因係......

經濟不平等加劇糧食危機，津巴布韋1,400萬人口中，有60％被認為缺乏糧食保障，生活在無法獲得足夠食物滿足基本需求的家庭中。

聯合國食物權問題特別報告員希拉爾·埃爾弗（Hilal Elver）11月28日表示，「一度被視為『非洲糧倉』的一個國家津巴布韋，現在卻有超過60%的人口無法得到糧食保障，由於通貨膨脹，大多數的家庭無法獲得足夠的食物來滿足基本需求。」

據《半島電視台》上周五（29日）報道，埃爾弗11月18日至28日對南部非洲國家津巴布韋進行了考察，並作出了上述表態。她認為，津巴布韋的糧食安全狀況可能對國家安全構成威脅，並可能進一步加劇該國的內亂和不安定狀況。

保障糧食安全是各國共同面臨的課題。（VCG）

根據埃爾弗的調查，津巴布韋約有550萬農村人口，和220萬城市人口面臨糧食不安全問題。她在初步調查結果中稱，為消除津巴布韋的飢餓和營養不良現象，國際社會應增加對該國的人道主義援助，並解除對該國的經濟制裁。

據《衛報》報道，由於長期的乾旱和食物不足，津巴布韋的婦女正在採取非人道的方式養家餬口，有些婦女被迫從事性交易。

三大原因致津巴布韋糧食不足

埃爾弗指出了導致危機的其他原因，其中包括嚴重的通貨膨脹、腐敗和經濟制裁。

據《新華社》此前報道，由於殖民時期的歷史原因，津巴布韋大部分土地，尤其是優質土地一直掌握在白人農場主手中。2000年，津政府開始土地改革，將白人農場主的土地收歸國有並分發給無地的黑人。這一舉動引發美英等西方國家對津巴布韋實行經濟制裁。