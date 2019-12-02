人民幣轉弱　受中美貿易談判不確性升溫

人民幣轉弱，離岸價最新報7.0418，跌109點子，在岸價最新報7.0421，跌96點子。

《路透》今日報道，交易員稱，因中美談判缺乏實質性進展，第一階段協議能否達成的不確定性持續存在；午後中方宣布對美國簽署涉港法案的制裁措施，打擊市場情緒，購匯增多令人民幣走弱。

他們並表示，中方採取制裁措施為貿易談判增添了更多不確定性，但考慮到雙方均有暫停貿易戰的壓力，市場預期達成第一階段協議的概率仍然較大。不過在實質性進展出現前，市場仍缺乏明確交易方向，人民幣短期料繼續維持在7.01至7.05區間波動。

人行行長易綱稱，維護人民幣匯率穩定不搞競爭性貶值。（視覺中國）

「下午中方宣布制裁措施後，市場情緒轉向負面，估計（措施）陸續還會出來，」一中資行交易員稱，「但從目前來看，大概會集中在非貿易層面。」

中國外交部發言人華春瑩北京時間12月2日宣布，中國政府決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整的申請，同時對「美國國家民主基金會」等在香港修例風波中表現惡劣的非政府組織實施制裁。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰最新點評稱，因中方堅持取消加徵關税，目前中美貿易談判似乎已陷入僵局。隨着12月15日新一輪加徵關税日期臨近，雙方元首會面達成第一階段協議的時間窗口已經不多，而2020年1月舉行的世界經濟論壇可能是雙方會面的機會。總體而言，第一階段協議推遲對人民幣影響略偏負面。

浙商銀行金融市場部最新報告則稱，在短期貿易談判局面沒有進一步進展的情況下，人民幣即期匯率會維持震盪走勢，略偏利空人民幣方向。但長期來看，中美雙方第一階段協議大概率繼續會達成。預計12月美元/人民幣匯率在6.95至7.08的區間震盪。