中投原首席投資官：中國股市賭性大　卻非賭場

中投原總經理兼首席投資官高西慶，近日在接受《搜狐財經》和《經濟雜誌》訪問時，講述了中國資本市場存在的問題。

中國股市用了約三十年的時間達到了其他強國幾百年才能走完的發展歷程。如今，中國已有3,000多家上市公司，兩市市值超50萬億元人民幣，股民開戶數近2億戶。

對於資本市場的本質，高西慶認為，上市公司的基本面是可量化和計算的，但由於中國資本市場的管理機制存在問題，不少可量化和計算的內容容易受到宏觀政策的影響，因此中國資本市場的可預測性比較差。

稱需更改市場監管模式

高西慶表示，資本市場發展的基礎是法治。中國資本市場需要改變當前的監管模式，做到「法無禁止皆可為」。

高西慶強調，中國股市雖然賭性比較大，但並不是賭場，因為中國的個人投資者已經十分成熟。只有改變管理體制，並建立可量化和預測的機制，個人才能更好地根據風險偏好去投資，降低資本市場中的賭性。

不認同中國股市是賭場

高西慶說，很多人將中國資本市場中的風險稱之為賭性。中國資本市場的賭性確實比較大，但他不認同中國資本市場是賭場的說法。資本市場所存在的賭性和賭博是不一樣的概念，資本市場的投資是基於對公司基本面的了解，是需要經過計算的。

資本市場發展的基礎是法治，不僅體現在法律的完善過程，而且還體現在整個法律的執行過程、立法過程和修改過程，進而據此建立可量化和預測的機制，隨後個人再根據風險偏好去投資。

在中國資本市場上，個人投資者較多，這個現狀無法改變。這是中國人的本性。中國股市不成熟，有人認為是因為個人投資者多，高西慶認為這句話說得不完整。中國資本市場上的很多機構投資者也是散戶的行為模式。其實，比起全世界任何一個國家，中國股市的個人投資者對股市的熟悉程度都不差，已經很成熟。

改變追漲殺跌情況需時

中國資本市場上出現的「追漲殺跌，打一槍就跑」的現象是有原因的，因為現行的管理機制使投資者認為：如果打完這一槍後，我不跑，而是採用巴菲特式的長期投資，那麼我不知道會死在哪兒。

這是另一個問題，需要更多的時間來解決。

另外，他還談到中國社保基金的監管和運行問題。他認為，社保基金的監管機構和運作機構應該分離。監管部門和運作部門的功能是衝突的，容易引起很多問題。但是直到今天，這兩個架構還沒有分開。