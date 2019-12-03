黃奇帆：現在發達經濟體都在降息　中國跟或是不跟？

對於目前全球的降息潮，黃奇帆認為，現在發達經濟體都在減息，中國減息是不是在跟他們走？其實，這是兩碼事。

中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆，日前在第四屆中國新金融高峰論壇上表示，基準利率下調面對的是實體經濟和整體國民經濟。在這個意義上，樓市調控只是其中一小個環節，要穩住房地產「是用來住的，而不是用來炒的」，有各種經濟措施，不是光靠貨幣政策來控制。

黃奇帆稱，發達經濟體特別是像美國等發達國家原本實際利率已經到了1%左右，再降已經變零利息、負利息。這種搞競爭性的零利率、量化寬鬆政策，無底線的寬鬆貨幣，長遠看是有害的，中國絕不能走他們的路子。

但是，這和當前實際貸款利率適當降低是兩碼事。美國是在1%往0%、往負利率降，而中國基準利率4至5%，中小企業的利率在6至7%甚至10%以上，影子銀行出去的15%、20%都有。在這個情況下，適當再降一點，跟美國人降到零利息、寬鬆貨幣兩碼事，不應該混在一起。

黃奇帆還表示，圍繞明年有可能發生的經濟困難或者國際金融負面的衝擊，中國要多留一些貨幣政策工具空間，這個思考居安思危、留有餘地，很重要，也很正確

。目前，很多中小企業已經比較困難了，這個政策空間是可以及時用起來的了。事實上，中國的金融存款貸款利差是很高的。

黃奇帆認為，中國央行的降息與美國的貨幣寬鬆不同。（VCG）

金融GDP佔全部GDP的5%可能是比較合理的，多出來的2至3個點，相當於2至3萬億元（人民幣‧下同），如果返還給實體經濟，那實體經濟會更好。

政府在財政政策上每年1萬億、2萬億元，應該說把這個工具用的比較足夠了。下一步，如果金融業降一個點，國民經濟中各類企業就減少1萬多億元的成本。這是可以做到的。