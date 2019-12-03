美股創6周最大跌幅　特朗將恢復針對南美的鋼鋁關税

美國11月ISM製造業指數連續第四個月萎縮，特朗普稱將恢復針對巴西與阿根廷的鋼鐵與鋁材的進口税，這些消息都加重了美股的下行壓力，道指跌逾268點，創6周來的最大單日跌幅。

道指收跌268.37點，跌幅為0.96%，報27783.04點；標普500指數跌27.11點，跌幅為0.86%，報3113.87點；納指跌97.48點，跌幅為1.12%，報8567.99點。

在剛剛過去的11月份，美股錄得較大漲幅，道指累計上漲3.7%，標普500指數上漲3.4%，納指上漲4.5%。主要股指均錄得6月份以來的最大月度漲幅。

受國際貿易局勢影響，美股下行通道似乎已開啟。（VCG）

市場參與者仍在密切關注國際貿易關係的進展。美國總統特朗普（Donald Trump）12月2日表示，他將恢復針對從巴西和阿根廷進口金屬的進口商品税。特朗普在一條推文（Twitter）中說：「巴西和阿根廷一直都在主導其貨幣的大幅貶值。這對我們的農民不利。因此，從現在開始，我將恢復從這些國家和地區銷往美國的所有鋼材和鋁材的進口商品税。」

特朗普的講話令美股受到壓力，但令鋼鐵板塊受到提振。特朗普講話後，美股鋼鐵板塊普漲。美國鋼鐵公司（X）收盤上漲4.2%，AK鋼鐵控股集團（AKS）收高4.7%。

數據方面，盤中公布的美國11月ISM製造業指數跌至48.1，低於預期的49.4，令投資者大失所望。有分析人士指出，不及預期的製造業數據在引發市場對美國經濟增長擔憂的同時可能會再次激發投資者對美聯（Fed）儲降息的預期。

麥格理銀行的外匯策略師Eimear Daly表示，「此前有關於美國經濟可能陷入衰退的討論仍然徘徊不散。這次製造業數據更是引發投資者對美國經濟增長前景的擔憂，也可能強化市場對美聯儲降息的預期。隨着全球貿易局勢的日趨緊張，交易員預計美國經濟增速不佳或令美聯儲將降息工具再次搬上台面。」