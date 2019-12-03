《環球時報》引消息﹕中國將發布不可靠實體清單

撰文：張偉倫
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《環球時報》於《Twitter》發帖文，引述消息人士指出，中國即將發布一份「不可靠實體清單」，當中包括相關美國實體。
帖文內指出，美國眾議院預料通過一項與新疆有關的法案，又指出相關法案將損害中國企業利益，促使中國加快採取行動。中國即將發布「不可靠實體清單」，當中包括美國實體。同時會將美國人員及企業列入黑名單，以限制相關人士進入中國。同時制裁涉及此法案的美國政客，當中包括共和黨參議員魯比奧。
Possible retaliatory measures from China once US passes #Xinjiang-related bill:— Global Times (@globaltimesnews) 2019年12月2日
1. Release unreliable entity list to include relevant firms
2. Blacklist relevant US people and firms to restrict their entry to China
3. Sanction US politicians behind the bill, like @marcorubio https://t.co/Klm0aFfKzF