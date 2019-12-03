《環球時報》引消息﹕中國將發布不可靠實體清單

財經快訊
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《環球時報》於《Twitter》發帖文，引述消息人士指出，中國即將發布一份「不可靠實體清單」，當中包括相關美國實體。

帖文內指出，美國眾議院預料通過一項與新疆有關的法案，又指出相關法案將損害中國企業利益，促使中國加快採取行動。中國即將發布「不可靠實體清單」，當中包括美國實體。同時會將美國人員及企業列入黑名單，以限制相關人士進入中國。同時制裁涉及此法案的美國政客，當中包括共和黨參議員魯比奧。

消息人士指中國「不可靠實體清單」大致完成　視乎談判結果公布
中國外交部：中方「不可靠實體清單」將於近期發佈
不可靠實體清單有美國公司？　商務部：不針對任何一個國家的企業
內媒︰聯邦快遞距「不可靠實體清單」又近一步
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