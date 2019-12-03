【中午收市】港股插近400點後收復大部分失地　半日跌不足40點

撰文：張偉倫
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港股今早表現相當疲弱，與中美貿易談判再傳予不利市場消息傳出拖累，一度跌380點。其後行政長官林鄭月娥指出，計劃在短期內推出刺激經濟措施，帶動港股從低位回升，跌幅收窄至不足20點。
恒生指數中午收市報26405點，跌38點；國企指數中午收市報10380點，升16點，成交額為410.76億元。
地產及收租股今日表現疲弱，太古（0019）失守70元，跌1.9%，中午收市報69.55元，領展房產基金（0823）跌1.4%，中午收市報78.95元，信和置業（0083）跌0.7%，中午收市報11.4元，新鴻基地產（0016）跌0.6%，中午收市報112.6元。
港鐵公司（0066）亦低收，中午收市報43.4元，跌1.1%。
內房股上揚 中海外創1個月新高
不過內房股卻逆市上揚，中國海外發展（0688）曾創1個月新高，中午收市報27.6元，升2.4%，華潤置地（1109）升1.8%，中午收市報35.95元，融創中國（1918）升2.5%，中午收市報41.8元。
中資保險股方面，宣布分拆旗下壹賬通上市的中國平安（2318），升1%，中午收市報90.45元，中國人壽（2628）升0.1%。