美國大型科企十年來實際交了多少稅？　原來亞馬遜交稅額為......

一項最新研究指出，硅谷六大科技巨頭過去10年的「税收缺口」總計超過1,000億美元。

《新浪網》報道，Fair Tax Mark是一家為企業提供良好税收行為認證的英國機構。該機構評估了2010年至2019年間Facebook、蘋果、亞馬遜、奈飛（Netflix）、谷歌和微軟的全球納税情況，並將這六家公司稱為「硅谷六巨頭」。

報告研究了他們的税收準備金，即企業在財務報告中預留的納税金額，並將其與實際繳納的税款（也就是現金税）進行了比較。研究人員發現，過去十年裏，硅谷六巨頭的税收準備金與他們實際繳納的税款之間的差距達到1,002億美元。

報告指出，對大公司的納税審查往往只關注税收準備金，而這並不總是政府實際收到的税款金額。報告還聲稱，這些企業的利潤繼續被「轉移到避税天堂，特別是百慕達、愛爾蘭、盧森堡和荷蘭」。

研究人員表示，大部分納税缺口「幾乎都來自美國以外地區」，因為國外的税務開支僅佔這些公司過去10年海外利潤的8.4%。

Fair Tax Mark首席執行官保羅·莫納漢（Paul Monaghan）表示，這些公司的賬目與他們的實際繳納税款之間存在巨大差異，「這些企業實際繳納的税款比其賬戶中報告的少1,000億美元。」

亞馬遜從2010年年累交34億美元稅

報告稱，亞馬遜是這六家公司中最嚴重的違規者，這家電商巨頭自2010年以來繳納了34億美元的所得税。Fair Tax Mark指出，過去10年，該公司繳納的現金税僅相當於其利潤的12.7%。但在調查所涵蓋的年份中，有7年美國的公司税為35%。直到2017年底，美國總統特朗普才將公司税率從35%下調至21%。

2018年，亞馬遜的營收達到2,329億美元，市值約為8,920億美元。在一份電郵聲明中，亞馬遜的一名發言人表示，Fair Tax Mar報告中的說法是錯誤的。

該公司表示：「亞馬遜約佔全球零售業的1%，我們在自己運營的所有市場都有着更大的競爭對手，公司2010年至2018年利潤的有效税率為24%。」

Fair Tax Mark的報告顯示，Facebook過去10年的「税收缺口」位居第二，僅次於亞馬遜。研究人員表示，該公司繳納的現金税僅佔其過去十年利潤的10.2%，這也是「硅谷六巨頭」中最低的比例。Fair Tax Mar指出，Facebook在海外的納税也是6家公司中最低的，僅佔其海外利潤的5%。

Facebook繳稅率為6科企中最低

谷歌的「税收缺口」排名第三，報告稱其過去10年的納税總額相當於利潤的15.8%，而海外納税率只有7.1%。

奈飛排名第四，過去10年納税率為15.8%；蘋果第五，納税率為17.1%；微軟第六，納税率為16.8%。