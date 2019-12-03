報告﹕全球貿易增速料為10年最低　內地及香港為最大輸家

安聯集團（Allianz）旗下貿易信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）發表報告指出，2019年全球商品與服務貿易增速可能為近10年來最低，出口商損失可能達4,200億美元，而中國大陸、德國及香港及頭三位的受害者。

《路透》報道，裕利安宜最新發表的《全球貿易展望》報告預計，2019年全球商品及服務貿易增速只有1.5%，而這場貿易衰退的頭三大受害者：中國大陸、德國及香港的損失將分別達到670億美元、620億美元及500億美元。儘管這些損失多可歸咎於貨幣影響，但出口所帶來的衝擊顯然已在歐洲國家和出口樞紐國中普遍蔓延。

「我們專有的貿易動力指數顯示最壞情況已過：雖然還處於負數區間，但至少已停止繼續惡化。2020年，我們預計貿易將小幅提速至1.7%但維持低增長態勢，而全球經濟增長將繼續由2019年的2.5%放緩至2020年的2.4%。」安聯集團及裕利安宜首席經濟師Ludovic Subran稱。

報告預期，2020年獲得最大的出口收益的是中國（900億美元）和美國（870億美元）。不過兩者間的貿易爭端仍造成了相當大的負面影響：上述兩國的出口收益僅為2018年的一半左右。另外，貿易保護主義持續升温，美國下一步可能對德國及英國汽車行業加徵關税。

贏家身份並非永恒

報告並指，現在的貿易贏家未必一直保持，例如從貿易衝突中漁人得利的越南，如今卻因與美國的貿易盈餘飆升而陷入如坐鍼氈的尷尬局面。

報告亦指出，隨着美國總統特朗普（Donald Trump）多次批判歐州央行政策、德國甚至歐盟全體，美國未來可能會將其貿易政策重點轉向歐洲。六個月後，特朗普可能在美歐貿易協定無明顯進展的情況下宣布對歐洲進口汽車加徵10%的關税。就此，歐盟增長將被拖慢0.1個百分點，德國在出口方面受到損失最大，尤其在其汽車行業疲弱的情況下。歐盟總計出口損失可達每年40億歐元。