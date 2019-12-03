薯條控注意　北美寒冷天氣引致薯仔失收　美國人或無薯條食？

去麥記，食薯條是常識吧。不過若在美國生活，要食薯條日後或有難度。寒冷的天氣，令到美國及加拿大薯仔失收，自然影響日後薯條供應。

據《彭博》報道，從今年10月起，北美寒凍的天氣影響薯仔產量。在艾伯特省及愛達荷州，農夫仍可以將部份薯仔掘出作儲備，可是位於明尼蘇達州及北達科他州，在雪﹑雨交疊情況下，促使農夫放棄田裡的生產。

報道引述加拿大的生產商指出，該國曼尼托巴省，共有4,900公頃的薯仔田無法收割，這等同去年全國放棄規模的總和。艾伯特省亦有6.5%薯仔產量，因結霜受損。

美國農業部則預料，當地薯仔產量將會按年減少6.1%至2,240萬噸，為2010年以來最低水平。

薯仔產量下降，價格自然上升，據歐洲能量交易所的資料最新顯示，4月份的貨期價格，最新報每100公斤為18歐元，而11月初時為14歐元，即1個月升幅達28.6%。

北美薯仔失收，刺激價格上揚。（視覺中國）

隨著天氣因素導致薯仔產量縮減，為滿足消費者對薯條需求，在加拿大的加工廠則增加生產。在兩種情況同時發生情況下，對致市場供應更加緊張。《彭博》引述荷合銀行的高級分析師Stephen Nicholson指出，預料在整個北美地區，薯仔價格上揚已屬難免；又指出隨著美國減少出口，國際價格亦受影響。

不過加拿大聯合薯仔生產商的總經理Kevin Maclsaac仍派定心丸，認為目前情況屬可控。

那麼薯條供應又如何？據愛達荷的薯仔委員會行業關係總監Travis Blacker指出，目前的市場需求僅可以透過存貨滿足，惟始終供不應求。

話雖如此，若鍾愛食薯條仍要留意。畢竟薯仔今年會失收，將會導致下年度收成時，薯仔體型變得較小。而用於生產薯條的薯仔，是需要體型較大。

2017年北海道薯仔失收，卡樂B部份薯片停產，薯片價大幅炒起。（資料圖片）

其實以往亦曾出現薯仔失收，導致有個別食品供應出現短缺。在2017年時，北海道薯仔失收，導致日本卡樂B部份薯片停止生產，其中Pizza味薯片在日本國內，曾被炒高至每包上萬日圓。這樣的價格，肯定是天價薯片。

薯片始終屬零食，停止生產或可以忍一忍，或轉食其他零食。可是在個別以薯仔為主要糧食的地區，失收或會陷入飢荒，其中愛爾蘭在1845至1852年間因薯仔失收，引致飢荒在當地爆發。