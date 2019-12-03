交銀國際：料明年滬指底部約2700點　「龍頭效應」持續

交銀國際發表2020年投資展望，未來12個月內，上證綜指的交易區間底部很可能約2700點，其股債收益率模型的交易區間實際預測分布是2500點至3500點。除非引入外來因素如國外流動性大量流入，否則中國股市將仍是一場零和博弈。

交銀指，儘管市場整體機會有限，「龍頭效應」仍將持續。 過去十年，中美行業集中度都越來越高，行業龍頭在行業收入中所佔的份額越來越大，並且產生更高的股本回報。尤其是在中國，大盤股的股本回報率高於資金成本，而中小盤股卻不然。鑑於行業內領先地位的變更性非常有限，後來居上的機會只有4％，股票的「龍頭效應」將持續存在。

儘管整體市場機會有限，滬深300，A50，上證50，離岸大盤中概股等最能反映「龍頭效應」的指數應仍能提供投資機會。

薦平保申洲及美團

交銀又指，全球收益率下降表明，周期性股票、小盤股和新興市場長期跑輸的趨勢仍未結束，但有些交易員可能會嘗試從近期的超賣反彈中獲利。

根據對市場的分析，交銀國際各行業分析師在2020年首推買入：平安保險（2318 ），樂信集團（LX US），龍光地產（3380），拼多多（PDD US）， 美團點評（3690），申洲國際（2313），石藥集團（1093）以及福萊特玻璃（6865）。