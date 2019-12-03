【收市總結】港股低位反彈　距收復26400點僅差9點

撰文：張偉倫
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港股投資者今日心情肯定由悲轉喜。受到中美雙方就貿易協議就何時簽定貿易協議，仍未有定案，加上中國昨日宣布不會批准美國軍機及艦隻前往香港，引發投資者憂慮，拖累大市今早低開128點，跌幅其後迅即擴大至380點。可是特首林鄭月娥宣布，將會推出第4輪刺激經濟措施，帶動港股跌幅明顯收窄至約50點收市。
恒生指數收市報26391點，跌53點；國企指數收市報10355點，跌7點，成交額為712.48億元。
科技股今日表現疲弱，阿里巴巴（9988）跌1.5%，收市報192.6元，騰訊控股（0700）跌0.6%，收市報331元，美團點評（3690）跌1.1%，收市報103.6元。
醫藥股仍未見起色，石藥集團（1093）跌1.3%，收市報17.6元，藥明康德（2359）跌0.4%，收市報92.05元。
本地地產及收租股低收
地產及收租股方面，太古（0019）跌1.8%，收市報69.65元，領展房產基金（0823）跌1.1%，信和置業（0083）跌0.5%，收市報11.42元。
不過內房股續強勢，中國海外發展（0688）升2.2%，收市報27.55元，華潤置地（1109）升0.7%，收市報35.55元。