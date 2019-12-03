任正非：華為領導人　必須擁有技術背景

華為心聲社區公布華為創始人任正非接受美國《CNN》訪問。在訪問中，任正非表示，華為有信心在美國紐約東區法院展開法律應訴，孟晚舟應該是被釋放的。

《新京報》報道，任正非表示，「我們有信心，我們沒有犯罪，相信加拿大的法律可以讓我們打贏官司，當然我們也相信美國的法律，我們在美國紐約東區法院也要打贏官司。」如果美國認為華為有涉及公司的官司，可以在紐約東區法院打官司；孟晚舟個人就是個人的問題，孟晚舟不是華為，華為也不需要孟晚舟來承擔公司的責任。

英媒表示，美國或進一步限制華為供應商。（視覺中國）

任正非透露，目前孟晚舟的工作在網上處理，已經沒有進行日常管理工作，公司安排梁華擔任代理CFO。他表示，梁華以前是CFO，孟晚舟接替他出任CFO後，梁華轉任董事長。「孟晚舟出現危難的時候，梁華轉回來兼代理CFO，承擔CFO的領導責任，孟晚舟有時候也會通過網絡發表意見。目前情況大概如此。」

任正非認為此次經歷會讓孟晚舟更加成熟，但強調她日後回到華為也不會受到特別重用，因為她只是首席財務官，而華為的領導人必須具有技術背景。「沒有技術背景就沒有戰略洞察力，沒有戰略洞察能力的人領導公司，會使公司逐漸喪失清晰的方向，從而逐漸喪失競爭力。」