交銀洪灝：港股明年續跑輸A股　未見扭轉低估值催化劑

交銀國際研究部主管首席策略師洪灝指，港股今年大幅跑輸A股，展望明年，港股跑輸A股機會仍很大，不僅因本港經濟基本面受挑戰，亦因內地市場加速國際化，不斷吸引外資。他又說，現時港股估值的確非常便宜，正處於歷史估值的最低點，但目前他未見有可扭轉估值低的趨勢的催化劑。

談到香港情況，他指，昨公布的零售和訪港旅客數據都大幅下降，除燃料及超市貨品的零售數字有低單位數增長外，其他零售貨品都有負增長，如果狀況持續下去，短期會影響商業投資和個人消費者信心，亦會影響就業，尤其零售、旅遊和餐飲業，料11月和12月失業率數字將更差。

中美競爭進入常態化

對於阿里巴巴（9988）來港作第二上市後，市場憧憬會有更多中概股回歸。洪灝指，阿里每季產生巨大現金流，財政非常健康，回港上市非融資需要，而是在中美兩國競爭下，相信它作為負責任的中國公司，來港是為作好兩手準備，料其他中國公司回港上市應是大概率事件，亦有利亞洲時區投資者交易。

他又說，中美競爭將進入常態化，即使貿易談判簽定，亦要把長期的中美競爭作為投資決策的背景因素。

阿里巴巴、美團點評（3690）、拼多多等互聯網公司今年頻創新高，洪灝指，3間公司都是非常典型的平台型公司，滲透一、二線城市之後，開發下沉市場，如美團和阿里2019年的新增客戶便有70%來自一、二線城市之外，而近3年，一線城市人均消費增長3倍，有非常大潛力，公司規模和商業模式的可延性好，增長亦不用大量投入新資本。

謝騏聰：大灣區房企領先同業

中國房地產方面，交銀國際聯席董事（房地產研究）謝騏聰指，近日內房銷售有所反彈，可能因個別城市放鬆樓市政策，預期明年銷售會從今年高位下降5至10%，但大概率機會價格可以抵銷銷售面積的下降，整體上，料中國房地產明年會保持平穩狀況。

他又指，本港住宅、零售和寫字樓市場都受到社會動盪和不確定性所影響，各行業不穩定，短期本港樓價會保持波動狀況。從選股上看，他料內房銷售仍會有不錯增長，機會比本港地產股為多，並料大灣區房企會領先同業。