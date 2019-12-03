貿易戰影響加劇　美農場破產數量按年升24%

報道稱，美國申請破產的農場越來越多，近一年美國農場破產量增長24%。

《第一財經》報道，據美國農業局聯合會（American farm Bureau Federation）報告，截至9月的12個月裏，全美大約200萬農場中，依據美國《破產法》第12章申請破產的農場達到580家，較2018年增長24%，創2011年以來新高。艾奧瓦州、堪薩斯州、馬里蘭州、明尼蘇達州、內布拉斯加州、新罕布殊爾州、南達科他州、威斯康星州和西弗吉尼亞州的破產申請達到或超過10年來的最高點。

美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）10月在威斯康星州世界乳品博覽會上表示，在美國，農場規模正變得越來越大，小型農場正在減少。根據美國農業部的數據，上世紀90年代以來，2,000英畝土地的農場數量翻了一番，在此期間，擁有1,000英畝土地以下的農場數量減少了44%。

美國農業部已經向美國農民發貿易戰補貼。（VCG）

前內布拉斯加州參議員阿爾戴維斯（Al Davis）表示，家庭式農場正面臨着逐步「滅絕」的風險，越來越多的人失去了原有的鄉村生活方式，而這正是近幾十年來美國重要的經濟基礎。1991年美國小型農場貢獻全國農產品產量近一半，2017年這一比率已經縮水至四分之一。

分析機構AgriVisor大宗商品策略師塞策爾（Karl Setzer）同樣來自於威斯康辛，他在回覆第一財經記者時表示，目前的狀況確實令人擔憂，不少農場面臨困難，被迫出售設備和土地來維持經營。對於美國農民而言，真正破產並不只是意味着失去工作，他們會被逐出自己的家園和世代相傳的土地，很多人可能因為失去祖輩留下的遺產而受到沉重打擊。

美國農業局聯合會首席經濟學家牛頓（John Newton）警告，即使貿易形勢改善，農產品的低價也可能會持續下去。為了爭奪市場份額，不少國家的農產品產量正在不斷上升，市場競爭只會愈發激烈。