【中午收市】港股半日跌313點　出口相關股腳軟

中美貿易談判再次傳出負面消息，引致美國股市在當地周二時間跌280點。美股疲弱亦拖累港股，今日低開逾300點後，跌幅曾擴大至逾400點，並一度曾失26000點。其中與貿易相關股份表現疲弱。

恒生指數中午收市報26077點，跌313點；國企指數中午收市報10255點，跌99點，成交額為385.03億。

手機設備股今日表現疲弱，舜宇光學（2382）跌3.6%，中午收市報124.5元。大和上調舜宇目標價至150元，評級亦升至「持有」。其他手機設備股方面，瑞聲科技（2018）跌1.1%，中午收市報54.7元，信利國際（0732）跌1%，中午收市報1元，跌1%。

豬肉股紛紛向下 雨潤跌近5%

豬肉價格連跌4周，豬肉股紛紛向下，雨潤食品（1068）跌4.8%，中午收市報0.8元，萬洲國際（0288）跌2.8%，中午收市報7.75元，中糧肉食（1610）跌1.6%，中午收市報2.47元。

內房股今日回吐，中國海外發展（0688）跌2.9%，中午收市報26.75元，華潤置地（1109）跌2%，中午收市報34.85元，中國恒大（3333）跌1.1%，中午收市報19.18元。

地產股及收租股亦向下，新世界發展（0017）跌2%，中午收市報10元，信和置業（0083）跌1.9%，中午收市報11.2元，九龍倉置業（1997）跌1.3%，中午收市報42.8元。

科技股亦受壓，阿里巴巴（9988）跌1.5%，中午收市報189.7元，騰訊控股（0700）跌1%，中午收市報327.8元。