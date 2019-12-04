意最大銀行大規模裁員　8000人丟飯碗

繼日本、德國後，意大利也加入全球大型銀行裁員潮，意大利裕信銀行宣布裁員8,000人。至此，今年以來銀行宣布的裁員人數達到約75,000人，其中八成以上在歐洲。

《中國基金報》報道，全球範圍內的交易收入下滑、低利率甚至是負利率的政策、英國「脱歐」的負面影響與新技術的應用，多重因素的疊加下這波全球大行「裁員潮」來勢洶洶。

據彭博社報道，當地時間12月3日，意大利最大商業銀行裕信銀行（UniCredit）宣布了一項新的為期四年的戰略計劃，包括回購價值20億歐元的股票，並將裁員8,000人，以應對意大利緩慢的經濟增長和負利率。

這家總部位於米蘭的銀行宣布了到2023年的新目標，並表示將通過派息和股票回購相結合的方式提高股東回報。此次裁員相當於該行員工總數的9%以上，部分程度上將通過關閉該行旗下500家網點來實現。裕信銀行表示，其下一輪裁員將有助於消除10億歐元（約合11.1億美元）的總支出。

實際上，2019年全球各地銀行已宣布的裁員總數達到了73,400人，其中86％來自歐洲。事實上，從7月開始，全球大型銀行的裁員潮已經來臨。

全球7.5萬名銀行僱員被裁

7月30日，「裁員潮」波及大西洋對岸的美國，花旗集團亦準備在交易部門裁員數百人。8月1日，英國最大的銀行之一巴克萊公布，由於「今年以來的商業環境明顯面臨挑戰」，公司在二季度裁員了3,000人，約佔2018年年底員工總數8.35萬人的3.6%。其財務總監圖沙爾·莫扎里亞(Tushar Morzaria)稱，這次裁員非常「全面」，而非集中在一個特定領域。

除了歐洲，日本銀行業也同樣受到負利率的衝擊。

日本三大銀行中，瑞穗金融集團正在推進到2026年末削減包括臨時工在內1.9萬人的計劃，同時銀行網點將由現在的500個縮減到400個，未來因人事、工資和養老金制度的變更導致提前退休人員可能會增加；三井住友金融集團提出到今年年底削減近5,000人；三菱日聯銀行宣布到2023年度減少逾1萬人的計劃。