【收市總結】侵侵言論嚇親投資者　港股曾失26000點　科技股低收

中美雙方何時可以簽定首階段貿易協議，目前仍未有定案。美國總統特朗普指出，協議可以在明年大選後簽署。其言論引發投資者避險情緒，先觸發美股在當地時間周二跌280點，今早亦波及港股表現。大市低開逾300點後，跌幅一度擴大至逾400點，26000點亦告失守，其中手機設備股及出口股表現疲弱，科技股亦成為投資者沽貨對象。

恒生指數收市報26062點，跌328點；國企指數收市報10254點，跌102點，成交額為718.57億元。

瑞聲挫3.7% 藍籌表現最差

手機設備股今日紛紛下跌，瑞聲科技（2018）跌3.7%，收市報53.25元，舜宇光學（2382）跌3.5%，收市報124.6元，信利國際（0732）跌2%，收市報0.99元，鴻騰（6088）跌3.2%，收市報2.44元。

近日強勢的內房股今日轉弱，中國海外發展（0688）跌3.1%，收市報26.7元，華潤置地（1109）跌1.8%，收市報34.9元，碧桂園（2007）跌1.4%，收市報10.98元，中國恒大（3333）跌1.5%，收市報19.1元。

科技股亦處於弱勢，騰訊控股（0700）跌0.7%，收市報328.6元，美團點評（3690）跌2%，收市報100.5元，阿里巴巴（9988）跌1.9%，收市報189元。與阿里巴巴在美國時間周二收市價190.7元相比，自上月26日掛牌以來，首次香港收市價低於美國股價。

創科出口跌3%

出口股方面，創科實業（0669）跌3%，收市報58.45元，萬洲國際（0288）跌1.9%，收市報7.82元，申洲國際（2313）跌1%，收市報104.3元。

地產股及金融股亦低收，信和置業（0083）跌2.1%，收市報11.18元；友邦保險（1299）跌1.7%，收市報77.65元。