【中午收市】港股乏力　半日升幅不足百點

撰文：張偉倫
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隨著中美貿易談判傳出正面消息，帶動港股今早高開237點，可是升勢未能持續擴大，並且逐步收窄，半日升幅不足百點。大市升幅收窄，與中資電訊股逆市下跌有關。
恒生指數中午收市報26148點，升86點；國企指數中午收市報10294點，升40點，成交額為358.14億元。
手機設備股今日普遍上揚，舜宇光學（2382）升3.6%，中午收市報129.1元，瑞聲科技（2018）升2.8%，中午收市報54.75元，通達集團（0698）升3.6%，中午收市報0.58元。
地產醫藥及出口股獲追捧
地產及收租股亦上揚，恒隆地產（0101）升2%，中午收市報16.26元，信和置業（0083）升1.3%，中午收市報11.32元，領展房產基金（0823）升1.1%，中午收市報79.5元。
醫藥股獲投資者追捧，中國生物製藥（1177）升2.2%，中午收市報10.34元，石藥集團（1093）升0.5%，中午收市報17.54元，藥明生物（2269）升0.3%，中午收市報87.35元。
出口股方面，創科實業（0669）升1.7%，中午收市報59.45元，申洲國際（2313）升1.5%，中午收市報105.9元，偉易達（0303）升0.8%，中午收市報73.7元。