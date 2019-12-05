【中美貿易戰】《路透》﹕特朗普發出矛盾信號

亞洲股市今日普遍上揚，受中美可能達成協議結束長達17個月貿易戰的憧憬提振，但美國總統特朗普發出的矛盾信號抑制了投資者樂觀情緒。

《路透》報道，《彭博》昨日引述消息人士說法指出，關於美國和中國的第一階段貿易協議將取消的關税規模，雙方更加接近達成協議。美國總統特朗普（Donald Trump）表示，與中國的貿易談判進展「非常順利」。他早些時候表示，貿易協議可能要拖到2020年末。

美國總統特朗普曾威脅要升級貿易戰。（視覺中國）

「我的基本預期是雙方達成某種協議。就因為兩國經濟都放緩，因此要達成協議的壓力很大。」安保資本投資駐悉尼投資策略主管暨首席經濟分析師Shane Oliver表示。

「然而，由於持續的政策不確定性，我們看到波動性增加。」

分析師警告稱，鑑於中美貿易談判充滿不確定性，市場可能會出現更多波動。

12月15日為關鍵日期

如果中美無法很快達成協議，12月15日將是下一個關鍵日期，屆時美國將會對中國商品加徵更多關税。

荷蘭國際集團(ING)的首席經濟學家兼亞太研究主管Robert Carnell表示，隨着年底臨近，市場交投可能會變得清淡，不會有很多資金去追逐這些難以預見的貿易面消息。