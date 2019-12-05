特朗普女婿被曝加入中美貿易談判

作為特朗普的女婿兼白宮顧問，賈裏德·庫什納涉足美國不少重要事務的決策，媒體表示，庫什納直接參與貿易談判越來越多。

《路透》引熟悉貿易談判人士的話說，曾協助推動達成《美墨加貿易協定》（USMCA）的庫什納（Jared Kushner），近兩周在中美貿易談判中的直接參與越來越多。

當地時間2016年6月25日，巴林麥納麥，美國總統高級顧問賈裏德·庫什納在「和平與繁榮」經濟研討會上推介美方所謂推動解決巴以問題「世紀協議」的經濟方案。（視覺中國）

一名白宮官員證實了庫什納的參與，但不願就其對談判的影響提供具體細節。白宮官員稱，庫什納「一開始就參與了這一進程，並支持萊特希澤（Robert Lighthizer）和姆努欽（Steven Mnuchin）的做法。」

《華爾街日報》3日也披露，庫什納正在參與貿易談判。報道援引美方消息指出，庫什納的介入表明談判已「接近尾聲」，他所扮演的角色，就是向其他人傳達特朗普意見，解釋特朗普會認為協議中哪些方面是可接受的。

值得注意的是，無論是《路透》還是《華爾街日報》，都強調了庫什納在《美墨加貿易協定》談判中的作用，稱他在談判後期幫助解決分歧，為協定達成起到「關鍵作用」。

報道還援引美國貿易代表萊特希澤的話說：「如果不是庫什納，這份協議（美墨加貿易協定）是不可能達成的。」