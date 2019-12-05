【收市總結】中美貿易談判再傳好消息　大市反彈逾150點

港股今日出現反彈。受到中美貿易談判再傳出正面消息，大市今早高開238點，重上26300點，可是升勢其後卻逐步收窄，全日升幅約150點。手機股設備股表現突出，舜宇光學（2382）及瑞聲科技（2018），今日均跑贏大市。科技股亦回升，阿里巴巴（9988）反彈1.8%。

恒生指數收市報26217點，升154點；國企指數收市報10321點，升67點，成交額為669.33億元。

瑞聲為今日表現最佳成份股，瑞聲收市報57元，升7%；舜宇升5.5%，收市報131.5元，通達集團（0698）收市報0.58元，升3.6%，比亞迪電子（0285）升8.1%，收市報14.74元。

晶片股今日亦有理想表現，華虹半導體（1347）升15.1%，收市報16.8元，中芯國際（0941）升2.5%，收市報10.62元。

阿里獲高盛唱好 料最快明年5月染藍

科技股普遍上揚，獲高盛唱好的阿里，收市報192.4元。高盛預期阿里最快會在明年5月，晉身成藍籌。高盛與富瑞分別予阿里目標價為252元及260元。其他科技股方面，騰訊控股（0700）升0.4%，收市報330元；美團點評（3690）升1.7%，收市報102.2元。

出口股方面，創科實業（0669）升2.3%，收市報59.8元，申洲國際（2313）升1.6%，收市報106元，偉易達（0303）升1.6%，收市報74.35元。

地產及收租股同樣有投資者追捧，恒隆地產（0101）升2.4%，收市報16.32元，昨日進行回購的領展房產基金（0823）升1.4%，收市報79.75元。