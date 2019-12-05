《路透》﹕中美經貿局勢不平靜　談判戰線可能再次拉長

儘管美國總統特朗普（Donald Trump）的最新表態略顯積極，但由於目前中美經貿談判正處於攻克障礙、細化協議的階段，不和諧因素層出不窮，談判展現可能再次拉長。

《路透》報道，一位不願具名的中國官員表示，雖然是先易後難地進行第一階段協議，但雙方的矛盾還存在，而且是結構性、長期性的，因此協議最終的達成與落實並不是容易的事，考慮到之前的談判多次出現反覆，「不排除戰線拉長的可能」。

他並直言，如果在此期間出現加徵關税的事件，達成局部協議的時間肯定會受到影響而延後。

美國商務部長羅斯（John Ross）周二（3日）表示，如果在12月15日之前沒有達成協議或談判取得實質性進展，將對剩餘的中國進口產品徵收關税，包括手機、筆記本電腦和玩具。

中銀﹕若雙方續停火 有利人民幣資產

中銀國際研究報告指出，如果美國延遲加徵關税並維持停火，人民幣匯率以及風險資產將會得到一些支持。不過，如果美國執行12月生效的關税而中國採取反制行動，貿易摩擦將會進一步升級，人民幣匯率將會受壓。

華僑銀行（OCBC）私人銀行業務旗下新加坡銀行近期發表評論指出，預期美國將會暫緩本月中對中國進口商品加徵關税的計劃，而第一階段中美貿易協議將於明年正式簽署；如果關税沒有進一步升級，環球經濟可望在2020年中實現温和復甦，並支持資產市場進一步反彈。

實際上，美國總統特朗普對簽署中美經貿第一階段協議釋放出矛盾的信號，令外界茫然，第一階段協議能否在短期內順利簽署依舊成疑。目前距離美國原定12月15日對中國新一批商品加徵關税的計劃僅剩10天，是否延期或取消該計劃未知，中美經貿局勢難言樂觀。

特朗普對簽署協議要「等我連任之後」的表態，再次擾動正趨於平穩的中美貿易磋商局勢，儘管他隨後稱談判進展「非常順利」，但考慮到近期磋商進展相對緩慢、美國對中國涉港涉疆的態度舉措對中美關係的不利影響，或多或少地干擾了本就複雜和艱難的貿易談判。多位中國官方人士認為，如果事態升級、中美關係遇冷的話會影響到貿易談判的節奏。

暫無不可靠實體清單消息

對於外界關心的中國是否將公布不可靠實體清單，中國商務部新聞發言人高峰今日在記者會上的最新表態是，目前沒有進一步信息可以透露。

高峰表示，中方認為如果中美雙方達成第一階段協議，應該相應降低關税；「雙方經貿團隊一直保持密切溝通」，目前沒有更多細節透露。