《路透》﹕貿易談判再現轉機　在岸及離岸價曾升穿7.04

人民幣轉強。離岸價曾升穿7.04，最新報7.0402，升123點子；在岸價亦曾升穿7.04，最新報7.0359，升98點子。

《路透》引述交易員指出，近期中美貿易戰消息反覆，市場情緒亦隨之起伏，午後中國商務部的表態又提振了市場情緒，匯價快速走強；短期人民幣料繼續保持震盪走勢。

中美尚未達成首階段貿易協議，人民幣匯率或迅速調整。（視覺中國）

他們並表示，美國總統特朗普（Donald Trump）對中美貿易談判前景的表態變化不定，成為匯市走向的關鍵擾動因素；近期由於人民幣匯率彈性上升，加上關鍵風險日益臨近，美元兌人民幣各個期限期權隱含波動率均出現上行。隨着12月15日新一輪加徵關税時點迫近，若貿易談判無實質性進展，人民幣短期料難以擺脱走貶壓力。

美國總統特朗普於周三（4日）表示，與中國的貿易談判進展「非常順利」，這聽起來比3日更加積極。他3日表示，貿易協議可能要拖到2020年美國總統大選之後。另據彭博報道，美中兩國接近就第一階段貿易協議中取消關税的規模達成協議。

中國商務部﹕雙方保持密切溝通

中國商務部發言人高峰北京時間今日表示，中方認為如果中美雙方達成第一階段協議，應該相應降低關税；雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前沒有更多細節透露。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰最新點評稱，市場不應忽視美國增長前景減弱的迹象，這可能會給特朗普帶來壓力，促使其儘快達成協議以避免全面的貿易戰。雖然取消加徵關税對於他來說是個艱難的選擇，但「先停火再籤協議」仍是現階段相當務實的解決方案。在這種背景下，預計未來幾天人民幣將保持震盪走勢。