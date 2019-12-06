英國6大富豪身家等於1320萬窮人財產總和

貧富差距在發達國家體現的更為明顯，分析稱英國的財富不平等問題將成為12月大選的熱門話題之一。法國《回聲報》引述平等基金會發布一項數據顯示，英國排在前六位的最富有者的財富相當於該國1,320萬最窮者的財富之和。英國最富者的財產約為394億英鎊（1英鎊約合1.316美元），平等基金會呼籲英國消除經濟和社會不平等。

在這份以《福布斯》雜誌、瑞士信貸等機構的數據為基礎製作的榜單中，印度裔的欣杜賈兄弟（Hinduja Brothers）排在第一，估測資產128億英鎊。隨後是化工企業英力士集團的創始人兼總裁吉姆·拉特克利夫（Jim Ratcliffe），資產92億英鎊；資產61億英鎊的對衝基金經理邁克爾·普拉特（Michael Platt）；各自資產達到57億英鎊的房地產行業的魯本兄弟（Reuben Brothers）。

報道稱，根據平等基金會的研究，在財富另一端的是1,400萬英國人目前生活在貧困線之下。這其中有400萬人比貧困線標準還低一半，有150萬人沒有辦法去購買最為基本的生活必需品。這家機構強調，1%的最富者的財富相當於英國80%人口累計的財富，也就是5,300萬人的財富。