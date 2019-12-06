【中午收市】港股續反彈　手機設備股表現突出　瑞聲升逾8%

撰文：張偉倫
最後更新日期：
港股今日繼續反彈，其中手機設備股表現可人，繼續跑贏大市。不過大市在26500點前止步，暫未能收復此關口。
恒生指數中午收市報26396點，升179點；國企指數中午收市報10377點，升55點，成交額為360.6億元。
手機設備股今日表現突出，瑞聲科技（2018）升8.3%，中午收市報61.55元，舜宇光學（2382）升5.1%，中午收市報137.9元，通達集團（0698）升3.4%，中午收市報0.6元，信利國際（0732）升1%，中午收市報1.01元。
濠賭股亦上揚，銀河娛樂（0027）升2.1%，中午收市報52.15元，金沙中國（1928）升1.6%，中午收市報37.35元，永利澳門（1128）升0.7%，中午收市報17.12元，澳博控股（0880）升0.6%，中午收市報8.16元。
港鐵公司（0066）昨日收市後發出公告，指出因為乘客量下跌等因素，預料今年全年香港業務受到16億元負面財務影響。不過消息並無拖累股價表現，中午收市報44.2元，升1.5%。
地產股及收租股普遍上揚，新世界發展（0017）升1.4%，新鴻基地產（0016）升1.2%。
此外重磅股騰訊控股（0700）升1.5%，中午收市報335元。