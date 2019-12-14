【財經點睛】日本雞蛋最大市場出口市場竟係香港　佔出口量9成﹗

日本是香港人的第二故鄉，不少港人回鄉三幾次。不過香港始終是家，留在家的時間總較留在故鄉長吧，那麼如何解鄉愁？享受來自食品便是其中一個方法，亦促使香港成為日本食品及農產品的主要出口市場。其中一種農產品，出口至香港的比率，佔整體出口量逾90%。是那一種？密瓜？士多啤梨？答案開估，是雞蛋。

相信不少讀者看到這答案後，難免腦海中出現黑人問號的畫面。據《日本經濟新聞》報道，截至2018年日本雞蛋出口量已連續7年上升，並引述財務省的貿易統計數據，今年首10個月，雞蛋出口量已達到6,843噸，按年增長1.5倍，並已超出去年全年出口量。相信今年當地雞蛋出口量，可以再創歷來新高。

可以生吃成為出口增長原因

雖然牛肉及豬肉出口量，在今年首10個月均錄得25%升幅，但是雞蛋的出口量增幅遠遠拋離兩種肉類。為何雞蛋出口量可以如此強勁？報道認為，這與日本雞蛋可以生吃有關，因為在全球範圍內，可以生吃的雞蛋相當少。

報道又指出，香港成為日本雞蛋最重要出口市場，出口量佔比達到96%。由於香港雞蛋消費基本上是通過入口，所以日本雞蛋在香港市場擁有較大空間。除了出口至香港外，日本雞蛋亦有出口至台灣﹑新加坡，並從去年10月起，出口至關島。

港人愛前往日本旅遊，為日本農產品帶來龐大出口市場。（視覺中國）

日本雞蛋受到香港消費者歡迎，與港人愛到當地旅遊有關。報道引述雞蛋零售商指出，在香港的日資超市，總有好幾款日本雞蛋銷售。

日本政府冀出口今年額至26億日圓

香港以外，日本養雞協會亦致力將國產雞蛋在海外市場推廣，台灣﹑夏威夷為推廣市場。報道更指出，高價產品在關島相當受歡迎，並引述雞農指出，每盒售價達10美元的雞蛋，在當地亦十分暢銷。若可以擴大出口，可為日本國內雞農帶來新商機；亦引述瀧田養雞場指出，日後有意擁有較多富裕階級的新加坡出口。

日本政府今年的目標，是希望可以出口1萬噸﹑貨值為26億日圓的雞蛋，已完成目標約70%左右。不過作為主要出口市場的香港，近期社會局面不穩定，有業內人士指出，雞蛋出口量增長已放緩，相信難完成目標。