大華銀行：中美兩國存在兩大核心分歧 2020年人民幣續走軟

新加坡大華銀行發表報告稱，儘管中美第一階段貿易協議看來有望達成，但兩國在其他問題上如知識產權、市場準入的立場存在明顯差異，令之後的談判存在挑戰。

《路透》報道，大華銀行發表的2020年首季度展望報告指出，達致最終貿易協議前的漫長道路中間的不確定性，是中國主要的下行增長風險，而取消此前實施的關税及措施則可帶來實際的獲益。假設中美緊張局勢沒有重大升級，該行維持對中國2019年GDP增長預測為6.1%，而明年則為增長5.9%。

人民幣匯率異動顯彈性，雙向波動將持續（VCG）

此外，將於12月稍後舉行的中央經濟工作會議，及明年3月舉行的「兩會」將為焦點，因政策制訂者將描畫經濟計劃及為第14個五年計劃（2021年至2025年）定調。報告預期，針對減税減費的財政措施以及基本開支的力度可能加大，以抵禦增長放緩。

展望未來，報告相信中美貿易摩擦將會加速中國結構性改革，因製造業生產基地的轉移以及貿易減緩將推動中國加快高增值活動及私人消費。

大華銀行報告稱，貿易形勢的正面發展帶動人民幣於第四季強勁反彈，由10月初的7.15元兑1美元回升，三個月美元兑人民幣的隱含波動率亦從5.4%降至4.7%。該行對人民幣匯率的最新預測為明年第一及第二季分別為7.08及7.1，而下半年進一步轉弱至7.2。