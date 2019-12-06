【收市總結】港股續反彈　曾重上26500點　萬洲午後抽升近5%

撰文：張偉倫
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港股今日繼續反彈，與中美在經貿談判傳出正面消息，更一度收復26500點。手機設備股表現突出，萬洲國際（0288）在午後升幅擴大。
恒生指數收市報26498點，升281點；國企指數收市報10407點，升85點，成交額為768億元。
內地財政部指出，撤銷部份從美國入口的大豆及豬肉關稅，消息傳出後，即時帶動萬洲在午後大升，收市報8.28元，升4.9%。多隻豬肉股亦上揚，雨潤食品（1068）收市報0.83元，升5.1%，中糧肉食（1610）升0.4%，收市報2.49元。
瑞聲重上60元大關
手機設備股今日全面上揚，瑞聲科技（2018）曾高見62.4元，創1個月新高，收市報61.95元，升9%；舜宇光學（2382）升5.7%，收市報138.7元，通達集團（0698）升3.4%，收市報0.6元，信利國際（0732）升3%，收市報1.03元。
晶片股方面，華虹半導體（1347）延續上日升勢，收市報17.62元，升4.9%，中芯國際（0981）升1.5%，收市報10.78元，ASM太平洋（0522）升1.5%，收市報107.2元。
阿里巴巴升近3%
濠賭股紛紛高收，銀河娛樂（0027）升2.3%，收市報52.25元，金沙中國（1928）升1.8%，收市報37.4元，永利澳門（1128）升1.3%，收市報17.22元。
科技股方面，騰訊控股（0700）升1.7%，收市報335.6元，阿里巴巴（9988）升2.7%，收市報197.5元，美團點評（3690）升1.4%，收市報103.6元。