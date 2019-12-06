亞洲電子商貿峰會逾千人出席　集中討論電子商貿

由貿發局主辦的亞洲電子商貿峰會昨天閉幕，峰會接近1,500名電子商貿及相關業界人士參與。內容聚焦區內電子商貿前景，探討最新行業發展趨勢。主辦單位特設兩場專題論壇及網上時裝和玩具市場的兩場專題討論及工作坊，旨在探討本地、中國內地以至亞洲的成功電子商貿方案。

物聯網開啟網上零售新模式

峰會以「物聯網開啟網上零售新模式」為題，集中探討電子零售商如何借助物聯網加強供應鏈管理、提高資料處理效率，以及提供獨特的顧客體驗。SAP大中華區客戶體驗產品部門卓越中心總監吳大任表示，物聯網為電子零售提供有利工具，創造更多獲得顧客的機會，協助完善顧客體驗。隨著物聯網的發展，認為新的商業模式將會出現。

Mirakl Inc.亞太區銷售執行副總裁Joseph Lee指，物聯網可應用於將商品運送到顧客家中或酒店房間，由此可見物聯網影響整條銷售供應鏈。對於物聯網的出現為零售商提供了大量數據， 他認為，其中關鍵的一點是懂得如分析和使用。

亞洲市場潛力巨大 需要「資訊力量」和「預測力量」

峰會更集中討論區內的中產階層如何造就東南亞蓬勃的共同網上零售市場。Facebook數位原生業務主管姚榮豪指，Facebook、Instagram以及Facebook Messenger在亞太地區發展非常迅速，不同地區的發展程度差異較大，而其中東南亞地區具有巨大的發展潛力。

他又指出亞洲在數位轉型上處於領先地位，人工智能將會是一切發展的支柱，業界需要除了知道用戶是誰，還能預測用戶喜歡什麼。