貿易戰中方釋善意　人民幣在岸與離岸價曾升破7.03

人民幣轉強，在岸價曾高見7.0254，最新報7.0302，升146點子；離岸價亦上揚，曾高見7.0281，最新報7.0303，升108點子。

《路透》引述交易員指出，近期美指大概率繼續偏弱，或為人民幣提供部分支撐；不過貿易談判消息仍是影響匯市的關鍵因素，隨着12月15日新一輪加徵關税時點臨近，市場謹慎情緒有所升温。除此之外，市場亦關注英國大選和聯儲局議息會議等風險事件。

人民幣匯率雙向格局凸顯。（視覺中國）

「關税排除是個好消息，說明雙方在相向而行，但這個利好有點小...現在市場還是更關心12月15日關税加不加，」一中資行交易員稱。

中國國務院關税税則委員今午表示，正在根據相關企業的申請，開展部分大豆、豬肉等商品排除工作，對排除範圍內商品，採取不加徵對美301措施反制關税等排除措施。

另一中資行交易員表示，對於中美談判方面，市場普遍預期第一階段協議將會推遲，12月15日新一輪關税加徵亦會延期，「主要關注12月15日的情況吧，市場價格反映的就是預期差。」

美國總統特朗普（Donald Trump）周四（5日）表示，目前美國正在與中方舉行會談和討論，且進展順利；就12月15日加徵關税的問題，特朗普表示可能會發生一些事情，但兩國尚未討論該問題，與中國的磋商進展順利。