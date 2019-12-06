中共政治局公布2020年七件大事　罕見未提及樓市和股市

中共中央政治局今日召開會議，分析研究2020年經濟工作，並公布2020年要完成七件大事，但並沒有提及樓市和股市。

會議指出2020年要辦成七件大事：一是推動高質量發展，2019年四月、七月召開的政治局會議皆有相關提法；加快建設現代化經濟體系，這與十九屆四中全會的要求一脈相承；堅決打贏三大攻堅戰，在2018年底召開的政治局會議中，對2019年的工作要求亦有打贏三大攻堅戰的部署，即防範化解重大風險、精準脱貧、污染防治；全面做好「六穩」工作，2019年七月的政治局會議也對此有提及；統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定。此處有兩個「穩」，一是穩增長，二是保穩定，顯示對於穩定相當看重；保持經濟運行在合理區間，這一條主要可能意味着，對於經濟增長要保持定力，做好社會託底工作，維持合理增長目標；確保全面建成小康社會和「十三五」規劃圓滿收官。

《券商中國》發文分析表示，但與7月份的中共政治局會議相比，對於經濟形勢分析略有變化。七月份的會議認為，當前中國經濟發展面臨新的風險挑戰，國內經濟下行壓力加大。但這次並未做如此表述。

與七月份的會議相比，此次未提房地產調控和物價。七月份的會議指出，不將房地產作為短期刺激經濟的手段。並且於近年來首次提到穩定物價。但此次會議並未在如此細的地方着墨，去年同期的會議亦是如此。

以往依靠房地產作為經濟支柱的增長方式恐難以為繼。(視覺中國）

此外，對於股市亦未有提及。2018年年底的政治局會議曾提出，要提振市場信心，並且還有促進形成強大的國內市場的提法。但此次會議並未對此市場有着墨。