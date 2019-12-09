中國金融業開放度不足　黃奇帆點出﹕問題體現三大範疇

中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆出席並演講。中國工商產業開放度比較徹底，而金融業的開放度是「縮手縮腳」。

黃奇帆表示，中國金融業開放仍有瓶頸，又指出儘管1990年浦東開發的時候已經宣布允許外資辦銀行、辦保險公司、辦證券公司、辦各種金融機構。中國加入世界貿易組織（WTO）以後，對外資金融機構總體上是開放的，但目前中國近200萬億元（人民幣‧下同）的金融資產中，外資金融機構的比重只佔1.8%，「非常低」。而同樣的開放成果，在近200萬億元的工業、商貿業、工商產業的資產中，外資企業的資產佔到了30%。

金融開放，已是中國金融市場的關鍵詞。（VCG）

黃奇帆強調，上述數據表明，中國金融業的開放度是「有限度」的。

黃奇帆稱這種「限度」表現在三個方面：一是有許多金融領域外資准入前不同的待遇，「就是不能准入」。二是一些准入的領域，外資可以辦銀行、證券、保險，但是股權的比例有的不能超過25%，有的不能超過49%，不能控股、不能獨資等等，股權比例受限制。三是允許登記的法人執照、營業範圍受限，「假如說有50個營業條款，可能只允許你18個、20個，這樣營業範圍不完全地和國內的金融機構同等國民待遇」

對中國而言，把握金融開放的機遇是當務之急。

中投原副董事長兼總經理屠光紹認為，金融開放戰略要靠改革來支撐。中國很大，市場也很大，若要吸引外資並促進其長期投資和佈局，要注重三方面改革：一是市場化改革的方向，包括資本市場及國資國企的改革等等；二是政府治理方式的改革，應儘量避免市場化改革推進過程中與政府治理髮生碰撞；三是營商環境的變革，要不斷優化外資進入中國後的運營成本、監管環境等。

另一方面，瑞銀投資銀行副主席何迪12月8日在「三亞·財經國際論壇」上表示，利用金融開放促進國內改革，中國政府金融新政方面應該從以下兩方面入手。一是要拿出當年進入WTO時候的決心和行動。在金融開放新政宣布以後，監管體系也應從問題導向出發，對過去30年的政策法規進行系統的梳理，按照輕重緩急來修訂或廢止與金融開放新政相違的條例，「這也是監管部門進一步改革的應有之義。」二是為了金融開放新政，監管機構要根據新形勢進行創新，用新的管理辦法來適應新的形勢。