日本三季度GDP修正值大幅上調　勞動力收縮成最大隱憂

儘管從數據上來看日本2019年第三季度GDP表現較佳，但是隨着日本勞動力人口的進一步下降，其經濟前景難言樂觀。

日本內閣府公布的數據顯示，三季度國內生產總值（GDP）修正值被大幅上調至年率增長1.8%，遠超初步估算的0.2%的增幅，也大幅超過市場預期，因資本支出大幅增長提振了內需。

接受路透調查的經濟學家對日本三季度GDP的預測中值為增長0.7%。

與二季度相比，三季度GDP修正值按月增長0.4%，遠超0.1%的初值。

增速低迷將是日本經濟的常態。（VCG）

日本政府12月5日明確總規模26萬億日圓的經濟刺激方案，以應對經濟「三道坎」——海外需求疲軟拉低外需、消費税上調抑制消費，以及2020年東京奧運會後經濟減速風險。

這是安倍政府2012年上台以來，第五次推行經濟刺激措施。2016年8月的上一次經濟刺激規模為28.1萬億日圓。最新方案覆蓋時間為2019財政年度最後3個月和2020財政全年，又稱「15個月預算」。日本2019財年截至2020年3月底結束。安倍政府預計，本次經濟刺激對實際國內生產總值的推升效應為1.4%左右。

刺激內容涉及颱風「海貝思」等災害過後的恢復和重建、針對三四十歲群體提供更多就業培訓、推廣無現金支付、通過補貼鼓勵中小企業增加資本支出、投資「後5G」時代技術開發和對健康醫療及農業領域的技術革新提供支持。

不久前，國際貨幣基金組織（IMF）在聲明中呼籲日本實行財政結構改革，呼籲日本在認真解決人口下降問題的同時，進一步提高生產效率。近年來，日本雖然加大了對服務業等第三產業的支持力度，但這一領域的日本勞動生產率在經濟合作與發展組織（OECD）成員中處於中下水平，因而日本經濟面臨如何提高生產效率挑戰。

根據日本政府經濟財政諮詢會議資料顯示，2000年時日本15歲至64歲的勞動力人口曾達到8,638萬人，2015年時勞動力人口下降10.5%，為7,728萬人。預計到2025年和2040年，勞動力人口將分別下降至7,170萬人和5,978萬人。勞動力不足成為制約日本經濟和製造業發展的主要阻力。