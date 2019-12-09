【中午收市】港股欠方向　半日波幅不足200點

美國上周五公布的11月就業數據優預期，帶動美股勁升逾300點收市。可是並無惠及今日港股表現，今早只在26400至26600點附近窄幅上落，反映出投資者對後市走勢欠清晰了解，保持觀望態度。

恒生指數中午收市報26504點，升6點；國企指數中午收市報10431點，升6點，成交額為380.21億元。

雖然今日大市只在窄幅上落，但是個別股份仍然取得突出表現，內房股便是其中之一。華潤置地（1109）升3.4%，中午收市報36.5元，碧桂園（2007）升2.7%，中午收市報11.44元，中國海外發展（0688）升2.2%，中午收市報27.8元，宣布派發2018年股息的中國恒大（3333），升2.5%，中午收市報20.2元。

內地宣布國家油然氣管道公司，帶動油股上揚，中國石油（0857）升2.2%，中午收市報3.66元，中國石化（0386）升1.8%，中午收市報4.43元，中國海洋石油（0883）升0.7%，中午收市報11.38元。

燃氣股普遍向下 華潤燃氣跌4%

燃氣股方面，昆侖能源（0135）升0.3%，中午收市報6.9元，新奧能源（2688）跌0.7%，中午收市報80.8元，華潤燃氣（1193）跌4%，中午收市報41.7元，中國燃氣（0384）跌3.6%，中午收市報28元。

手機設備股方面，瑞聲科技（2018）升0.4%，中午收市報62.2元，舜宇光學（2382）升1.7%，中午收市報141元，高偉電子（1415）升0.8%，中午收市報1.25元。

不過藥股表現相當疲弱，中國生物製藥（1177）跌4.3%，中午收市報10.16元，石藥集團（1093）跌3.8%，中午收市報17.26元，綠葉製藥（2186）跌2.6%，中午收市報5.55元。