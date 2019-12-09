《華爾街日報》﹕投資者撤離ETF及股票共同基金規模　為歷來之冠

標普500指數正創下6年來最佳表現，但散戶投資者正以數十年來的最快速度撤離股票基金。

《華爾街日報》12月9日報道，據Refinitiv Lipper提供的數據顯示，今年內投資者已從專注於美國股票的共同基金和交易所交易基金（ETF）中撤出1,355億美元，創下自1992年有記錄以來的最大撤資規模。

分析人士稱，美中持續貿易戰以及對經濟可能陷入衰退的憂慮困擾美國股市之際，上述趨勢凸顯出投資者對市場的擔憂。自2018年第二季度美中貿易緊張局勢升級以來，股票基金已經連續7個季度遭遇撤資。

有分析表示，美股會出現8%至10%的跌幅。（視覺中國）

資金流出反映出縱使美股呈現強勢，但投資者並無高追。

投資者已將數千億美元轉移到債券和貨幣市場基金，這些領域被認為是表現相對穩定的避風港。若美中達成貿易協議，或推動這些資金中的一部分重返美國股市，因為現在許多股票的估值相對合理，且股息率高於美國國債收益率。

上述撤離的資金大多數從共同基金流出。據Refinitiv數據，2019年以來有約2,208億美元從股票型共同基金中撤出，遭遇撤資的大部分是使用過去10年來表現不佳的主動管理型策略的基金。與此同時，有853億美元流入了股票ETF，但這一流入規模處於8年來低點。